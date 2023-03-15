Экс-советник Пентагона Макгрегор допустил обвал южного фронта ВСУ из-за взятия Артемовска войсками РФ

Экс-советник Пентагона допустил обвал южного фронта ВСУ из-за взятия Артемовска войсками РФ Фото: REUTERS

Взятие Артемовска российскими войсками и окружение ими группировки Вооруженных сил Украины приведет к обвалу южного фронта украинской обороны, считает бывший советник министра обороны США Дуглас Макгрегор.

«История с Бахмутом близится к концу. Это будет началом новой фазы конфликта, в результате которого южный фронт полностью обвалится», – заявил он в эфире своего YouTube-канала.

Как полагает полковник, украинские войска находятся в тяжелом положении, поскольку испытывают нехватку продовольствия, боеприпасов и медикаментов. По мнению Макгрегора, военное руководство Украины бросило своих солдат на произвол судьбы.

Напомним, накануне ставка Верховного главнокомандующего Украины приняла решение о продолжении боевых действий в Артемовске.

Ранее командир подразделения ВСУ «Птицы Мадьяра» с позывным «Мадьяр» заявил, что получил приказ немедленно покинуть Артемовск.

В среду, 15 марта, российские силы на пути к Артемовску взяли под контроль населенный пункт Зализнянское.