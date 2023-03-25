Путин о поставках вооружения Запада ВСУ: Угрозы есть, мы знаем об этом

Президент России Владимир Путин Фото: REUTERS

Поставки странами Запада вооружений на Украину представляют угрозу, Россия знает об этих поставках.

«Угрозы, конечно, есть. Когда в страну, с которой у нас конфликт, поставляют вооружение, это действительно угроза», – сказал глава государства в эфире телеканала «Россия 24».

Как отметил глава государства, Запада поставляет Киеву очень приличное количество вооружений. Он также обратил внимание, что Вооруженные силы Украины в сутки используют до пяти тысяч снарядов, в то время как Соединенные Штаты производят всего 14-15 тысяч боеприпасов в месяц.

Как писал сайт KP.RU, в начале февраля президент России заявлял, что РФ есть чем ответить на внешние угрозы, и применением бронетехники дело не ограничится. По мнению российского лидера, жители РФ «с молоком матери впитал в себя традиции своего народа, поколения победителей». Тем, кто шлет России угрозы, это, вероятно, непонятно, отметил Путин.

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