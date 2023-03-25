В «Леруа Мерлен» опровергли продажу бизнеса российскому менеджменту Фото: Андрей ТАНАЕВ

Директор по внешним связям Leroy Merlin Russia Лола Сатторова побеседовала с NEWS.ru и опровергла сообщения о продаже французской компанией всего бизнеса в РФ, а также о якобы принятом решении передать его российскому менеджменту. Заявление на сайте холдинга Adeo, который владеет сетью, перевели некорректно, объяснила она.

Ранее сообщалось, что управление всеми магазинами компании «Леруа Мерлен», находящимися в России, будет передано местному менеджменту. Пошли слухи, что магазины продадут. Заявление неправильно поняли, отметила Лола Сатторова.

— Компания Adeo сегодня объявляет о намерении передать управление Leroy Merlin в России локальному менеджменту. Компания полностью остается [в России], все ее 45 тысяч сотрудников продолжают работу. Местному менеджменту пока не передают, компания объявила о намерении передать, — рассказала она.

Если решение будет принято, то процесс пройдет по российскому законодательству.