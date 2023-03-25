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НовостиПроисшествия25 марта 2023 18:33

Против экс-профессора ВШЭ Сонина возбуждено дело о дискредитации российской армии

По версии следствия, он размещал ложные сведения о ВС России в Telegram
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Против экс-профессора ВШЭ возбуждено дело о дискредитации российской армии

Против экс-профессора ВШЭ возбуждено дело о дискредитации российской армии

Фото: Артем КИЛЬКИН

Столичное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело в отношении 51-летнего мужчины о распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ.

Как передает ТАСС, речь идет о бывшем профессоре Высшей школы экономики (ВШЭ) Константине Сонине. Следствие считает, что в период с апреля по июль 2022 года он в своем Telegram-канале «неоднократно размещал публикации, содержащие заведомо ложные сведения о деятельности российских военнослужащих при проведении специальной военной операции». Тем самым мужчина дискредитировал органы государственной власти и Вооруженные силы РФ, отметили следователи.

По словам представителя Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлии Ивановой, эти публикации содержали «лингвистические и психологические признаки возбуждения ненависти и вражды в отношении российских военнослужащих». В настоящее время решается вопрос об объявлении профессора в розыск.

Как писал сайт KP.RU, на этой неделе дело о дискредитации российской армии возбудили в отношении актера Дмитрия Назарова.