Против экс-профессора ВШЭ Сонина возбуждено дело о дискредитации российской армии

Против экс-профессора ВШЭ возбуждено дело о дискредитации российской армии Фото: Артем КИЛЬКИН

Столичное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело в отношении 51-летнего мужчины о распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ.

Как передает ТАСС, речь идет о бывшем профессоре Высшей школы экономики (ВШЭ) Константине Сонине. Следствие считает, что в период с апреля по июль 2022 года он в своем Telegram-канале «неоднократно размещал публикации, содержащие заведомо ложные сведения о деятельности российских военнослужащих при проведении специальной военной операции». Тем самым мужчина дискредитировал органы государственной власти и Вооруженные силы РФ, отметили следователи.

По словам представителя Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлии Ивановой, эти публикации содержали «лингвистические и психологические признаки возбуждения ненависти и вражды в отношении российских военнослужащих». В настоящее время решается вопрос об объявлении профессора в розыск.

Как писал сайт KP.RU, на этой неделе дело о дискредитации российской армии возбудили в отношении актера Дмитрия Назарова.