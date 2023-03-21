Действия актера не остались незамеченными Фото: Михаил ФРОЛОВ

У Дмитрия Назарова возникли проблемы похуже увольнения из МХТ имени Чехова. Против актера возбуждено административное дело о дискредитации российской армии.

Дмитрий Назаров не раз делал антироссийские заявления. Действия актера не остались незамеченными. Звезду "Кухни" привлекли к ответственности и завели дело.

На сайте Мосгорсуда появилась информация о регистрации административного дела в отношении 65-летнего актера. Согласно карточки дела, актера обвиняют в дискредитации армии России.

На Дмитрия Назарова завели дело о дискредитации российской армии

В настоящее время Назаров с женой Ольгой Васильевой находится во Франции. В Каннах у супругов есть двухэтажная вилла. Недвижимость артисты купили десять лет назад. На Лазурном побережье супруги подправляли здоровье. Им там понравилось. Кругом много россиян.

По словам жены Назарова, виллу они приобрели по совету друзей. "Искалось просто что-нибудь для следующей жизни. Это не было предчувствием. Почему Канны? Тут тепло..." - отмечала Васильева.

Стоит отметить, что после ряда скандальных высказываний от Назарова отвернулись друзья и коллеги. Но актер делает вид, что его это не волнует. Даже на информацию о том, что с ним не хотят работать, он не реагирует. А ведь после скандала и увольнения из МХТ Назаров лишился ролей не только в театре, но и кино.