В ФРГ призвали ввести в ЕС контроль за товарами двойного назначения для предотвращения попадания в Россию

В ФРГ призвали ввести в ЕС контроль за товарами двойного назначения Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек призвал ввести в Евросоюзе контроль за конечными потребителями товаров двойного назначения, так как они могут попасть в Россию через соседние страны.

«Мы посмотрели экспортные данные по многим государствам бывшего СССР и странам, граничащим с Россией. Сильно бросается в глаза то, что передвижение грузовиков с начала санкций внезапно увеличилось в четыре раза. Мы определили меры, одной из которых было бы введение контроля над конечными потребителями товаров двойного назначения», – заявил политик в ходе визита в Копенгаген.

Как отметил глава вице-канцлер ФРГ, нужно быть очень доверчивым, чтобы поверить в отсутствие связи перемещения товаров с санкциями ЕС против России. По словам Хабека, обычно такой контроль устанавливается для продукции военного назначения.

Как писал сайт KP.RU, в феврале ЕС ввел десятый пакет санкций против РФ, в который кроме прочего попала попали 96 организаций, связанных с российским ВПК. Также был наложен запрет на экспорт критически важных технологий и некоторых промышленных товаров.