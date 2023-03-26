Times of Israel: Более 600 тысяч израильтян протестовали против судебной реформы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Более 600 тысяч протестующих против судебной реформы вышли на демонстрации по всему Израилю, об этом сообщила газета Times of Israel со ссылкой на организаторов протестов.

«Организаторы протестов против судебной реформы утверждают, что около 630 тысяч человек приняли участие в общенациональных демонстрациях этим вечером», - говорится в статье.

Организаторы уточнили, что около 300 тысяч человек приняли участие в демонстрациях в Тель-Авиве.

Как писал сайт KP.RU, ранее газета сообщала, что 11 марта 2023 года в истории Израиля прошел крупнейший вечер протестов.

Издание отмечало, что массовые демонстрации прокатились по всей стране и были направлены против политики правительства Биньямина Нетаньяху и судебной реформы, которую предлагает израильский премьер.

В общей сложности в протестах приняли участие около 500 тысяч человек, в том числе около 240 тысяч человек приняли участие в митинге в Тель-Авиве.

Напомним, по мнению протестующих, принятие данной реформы чревато проявлением авторитарных тенденций в стране и может привести к кардинальным переменам в израильской политике.