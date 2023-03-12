В Израиле прошли 500-тысячные против судебной реформы Нетаньяху

В Израиле прошли акции протеста против политики правительства Нетаньяху. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

«Крупнейший вечер протестов в истории государства Израиль» прошел в субботу, 11 марта. Так охарактеризовали его сами участники протестных акций, пишет газета The Times of Israel.

Сообщается, что массовые демонстрации прокатились по всей стране и были направлены против политики правительства Биньямина Нетаньяху и судебной реформы, которую предлагает израильский премьер. В общей сложности в протестах приняли участие около 500 тысяч человек, в том числе около 240 тысяч человек приняли участие в митинге в Тель-Авиве.

Тем временем в субботу 11 марта марш в поддержку России прошел в испанском городе Бильбао. В акции приняли участие более 2000 человек, которые прошли маршем по центру города и повесили на здание мэрии флаги России, ЛНР и ДНР. Участники акции также выступили против силовой поддержки Киева и увеличения военных расходов в бюджетах европейских стран, заострив внимание на ухудшении экономической ситуации в странах ЕС.

Ранее сообщалось, что в европейских городах день за днем усиливается протестное движение: митинги и демонстрации проходят в столицах и небольших городах. Набор требований у простых европейцев практически одинаков – снижение стоимости газа и электроэнергии и отмена антироссийских санкций, приведших к невиданному росту цен.