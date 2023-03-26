Мобилизованных с восточных областей Украины бросают на самые сложные участки боевых действий Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины (ВСУ) бросают подразделения, сформированные из русскоговорящих мобилизованных из восточных областей страны, на самые сложные участки боевых действий, фактически "на убой". Об этом сообщили РИА Новости российские военные из Марьинки.

В доказательство они показали паспорта погибших украинских военных. Большая часть из них прописана в Днепропетровской, Одесской и Харьковских областях, а также частях территорий Запорожской и Херсонской областей, подконтрольных Киеву.

По словам собеседника агентства, командование ВСУ гонит этих солдат в российские укрепрайоны, которые фактически невозможно взять, в результате чего украинская армия несет большие потери.

"Наводит на мысль, что псевдовласти украинские гонят на убой в основном русскоязычное, православное население на наше русскоязычное население, тем самым стравливая нас", - заключил один из военных.

Как ранее писал сайт KP.RU, советник врио главы ДНР Ян Гагин выразил мнение, что мобилизация на Украине приобрела чудовищные формы. По словам Гагина, мобилизация на Украине касается в основном восточных регионов страны.

Советник главы региона рассказал о сформированном в Одессе изоляторе временного содержания будущих бойцов ВСУ. По словам Гагина, мужчин хватают прямо на улицах или в домах, после чего отправляют в этот изолятор.

Напомним, что мобилизация на Украине была объявлена 15 февраля прошлого года, и с тех пор неоднократно продлевалась. Последний раз Верховная рада Украины продлила ее на 90 дней, собравшись 19 февраля - до 20 мая нынешнего года. Мобилизации подлежат лица мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет, хотя уже отмечены случаи вручения повесток и появления на передовой подростков и 17, и 16 лет.