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НовостиПолитика25 марта 2023 3:11

Советник Пушилина назвал формы мобилизации на Украине чудовищными

Ян Гагин рассказал, что на Украине будущих военнослужащих хватают прямо на улицах
Мария ПАВЛОВА
Советник Пушилина Гагин назвал чудовищными методы мобилизации на Украине.

Советник Пушилина Гагин назвал чудовищными методы мобилизации на Украине.

Фото: REUTERS

Мобилизация на Украине приобрела чудовищные формы, считает советник врио главы ДНР Ян Гагин. Чиновник высказал такое мнение в беседе с корреспондентом РИА Новости.

По словам Гагина, мобилизация на Украине касается в основном восточных регионов страны. Советник главы региона рассказал о сформированном в Одессе изоляторе временного содержания будущих бойцов ВСУ. По словам Гагина, мужчин хвата.т прямо на улицах или дома, после чего отправляют в этот изолятор.

Ранее глава администрации Снигиревского района Юрий Барбашов рассказал об организованном в Одесской области концентрационном лагере. По словам чиновника, в концлагерь помещают тех, кто отказывается от мобилизации и не хочет принимать участие в боевых действиях против российской армии. Барбашов заявил, что помещенные в концлагерь люди находятся в тяжелых условиях, получают скудное питание и подвергаются пыткам.

Тем временем Зеленский заявил, что Украина не может начать контрнаступление из-за нехватки вооружений. Украинский президент отказался посылать военных на передовую без западных танков, артиллерии и HIMARS.