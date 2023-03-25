Советник Пушилина назвал формы мобилизации на Украине чудовищными

Советник Пушилина Гагин назвал чудовищными методы мобилизации на Украине. Фото: REUTERS

Мобилизация на Украине приобрела чудовищные формы, считает советник врио главы ДНР Ян Гагин. Чиновник высказал такое мнение в беседе с корреспондентом РИА Новости.

По словам Гагина, мобилизация на Украине касается в основном восточных регионов страны. Советник главы региона рассказал о сформированном в Одессе изоляторе временного содержания будущих бойцов ВСУ. По словам Гагина, мужчин хвата.т прямо на улицах или дома, после чего отправляют в этот изолятор.

Ранее глава администрации Снигиревского района Юрий Барбашов рассказал об организованном в Одесской области концентрационном лагере. По словам чиновника, в концлагерь помещают тех, кто отказывается от мобилизации и не хочет принимать участие в боевых действиях против российской армии. Барбашов заявил, что помещенные в концлагерь люди находятся в тяжелых условиях, получают скудное питание и подвергаются пыткам.

Тем временем Зеленский заявил, что Украина не может начать контрнаступление из-за нехватки вооружений. Украинский президент отказался посылать военных на передовую без западных танков, артиллерии и HIMARS.