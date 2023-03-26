Путин обвинил Запад в попытке создания оси по примеру фашистской Германии

Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин заявил, что Запад начал строить ось, подобную той, что создавали фашистская Германия и милитаристская Япония в годы Второй мировой войны.

По словам российского лидера, это отличает союзничество западных стран от того партнерства, что связывает Москву и Пекин.

Как ранее писал сайт KP.RU, официальный представитель министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова прокомментировала обращение британца Фергуса Экерсли на Совбезе Организации объединенных наций (ООН), в котором дипломат на русском языке заявил об отсутствии русофобии.

Дипломат расценила подобные действия как проявление цинизма, напомнив, что пропаганда фашистской Германии во время Второй Мировой войны обращалась к жителям оккупированных территорий на их родном языке. В случае с Советским Союзом это был именно русский.