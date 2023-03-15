Захарова назвала цинизмом выступление дипломата из Британии на русском языке в Совбезе ООН

Мария Захарова Фото: REUTERS

Официальный представитель министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова прокомментировала обращение британца Фергуса Экерсли на Совбезе Организации объединенных наций (ООН), в котором дипломат на русском языке заявил об отсутствии русофобии.

"Это очень жесткий, холодный расчет, этот расчет - он сквозит во всем", - подчеркнула Захарова в эфире радио Sputnik.

Дипломат расценила подобные действия как проявление цинизма, напомнив, что пропаганда фашистской Германии во время Второй Мировой войны обращалась к жителям оккупированных территорий на их родном языке. В случае с Советским Союзом это был именно русский.

Как ранее писал сайт KP.RU, Фергус Экерсли заговорил по-русски на заседании Совбеза ООН, чтобы доказать, что Лондон не продвигает русофобию. По его словам, Лондон якобы "глубоко уважает российскую культуру" и "не хочет, чтобы Россия потерпела крах", а наоборот, желает ей быть преуспевающим государством.

Напомним, британский телеканал Sky News опубликовал собственное расследование, в котором говорится о резком росте числа преступлений против россиян. В публикации говорится о схожем характере преступлений: чаще они сводятся к оскорблениям и угрозам на почве национальной неприязни, однако нередко доходят и до нападений, нанесения вреда здоровью и материального ущерба.