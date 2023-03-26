Продолжительность жизни в России рекордно выросла после спада

В России рекордно повысилась ожидаемая продолжительность жизни Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Ожидаемая продолжительность жизни в России составила 72,76 года. Это самый большой зафиксированный с начала 90-х годов прирост. По итогам 2021 года ожидаемая продолжительность жизни составляла 70,1 года. О рекордном росте сообщила РБК в воскресенье, 26 марта 2023 года.

“Годовой прирост составил 2,66 года, став максимальным с начала 1990-х годов. Это следует из предварительных данных Росстата по ожидаемой продолжительности жизни при рождении” – отмечается в сообщении РБК.

Напомним, ранее на фоне пандемии COVID-19 произошел спад ожидаемой продолжительности жизни суммарно более чем на 3 года в 2020 и 2021 годах. Как писал сайт KP.RU, Минздрав ожидал перевыполнения плана по увеличению продолжительности жизни в России к концу 2022 года.