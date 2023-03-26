Путин рассказал о своей поездке в Мариуполь

Владимир Путин посетил Мариуполь 19 марта 2023 года

Президент России Владимир Путин поделился деталями своей поездки в Мариуполь 19 марта 2023 года, а также объяснил, почему решил поехать в город лично. По его словам, поездка давно назрела и стоило на конкретном примере увидеть ход восстановительных работ.

“Одно дело, когда видишь это на бумаге или экране. Я посмотрел, как строится клиника ФМБА, огромный объект, серьёзный, современный. Как жилые кварталы строятся” – сказал президент. Также он отметил качество нового ЖК “Невский” в Мариуполе, который, по его словам, ничуть не хуже хорошего московского квартала.

Как рассказывал сайт KP.RU, Владимир Путин прилетел в Мариуполь на вертолете 19 марта 2023 года. После прибытия он сел за руль и вместе с вице-премьером Маратом Хуснуллиным лично объехал несколько районов города в ДНР.

Западные СМИ до последнего не хотели верить в то, что российский лидер лично посетил город, но впоследствии признали и назвали этот факт “дерзким и провокационным”.