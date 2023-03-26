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НовостиПолитика26 марта 2023 12:13

Путин рассказал о своей поездке в Мариуполь

Путин заявил, что посетил Мариуполь, чтобы лично посмотреть на ход восстановления города
Сергей ЧИКОВ
Владимир Путин посетил Мариуполь 19 марта 2023 года

Владимир Путин посетил Мариуполь 19 марта 2023 года

Президент России Владимир Путин поделился деталями своей поездки в Мариуполь 19 марта 2023 года, а также объяснил, почему решил поехать в город лично. По его словам, поездка давно назрела и стоило на конкретном примере увидеть ход восстановительных работ.

“Одно дело, когда видишь это на бумаге или экране. Я посмотрел, как строится клиника ФМБА, огромный объект, серьёзный, современный. Как жилые кварталы строятся” – сказал президент. Также он отметил качество нового ЖК “Невский” в Мариуполе, который, по его словам, ничуть не хуже хорошего московского квартала.

Как рассказывал сайт KP.RU, Владимир Путин прилетел в Мариуполь на вертолете 19 марта 2023 года. После прибытия он сел за руль и вместе с вице-премьером Маратом Хуснуллиным лично объехал несколько районов города в ДНР.

Западные СМИ до последнего не хотели верить в то, что российский лидер лично посетил город, но впоследствии признали и назвали этот факт “дерзким и провокационным”.