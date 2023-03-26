Путин назвал Запад "зачинщиками и подстрекателями" украинского конфликта

Владимир Путин неоднократно называл Запад инициатором украинского кризиса Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин в эфире программы “Москва. Кремль. Путин” на телеканале “Россия-1” назвал западные страны “зачинщиками и подстрекателями” конфликта на Украине.

“Они делают вид, что они тут не при чем. Это они зачинщики этого конфликта и подстрекатели. А сегодня вот еще миллионы боеприпасов передают, технику и так далее” – ответил российский лидер на вопросы журналиста Павла Зарубина. Президент считает, что все началось с вооруженного конституционного переворота, и Россия была вынуждена защитить жителей Крыма и Донбасса.

Также он отметил, что бывшее руководство Украины тоже совершало ошибки, но, по словам президента, это внутреннее дело самой Украины.

Путин напомнил, что мысль о вине Запада в начале конфликта на Украине он выражал неоднократно и заявил, что поставками оружия Киеву “запад переходит все красные и даже бордовые линии”.

Напомним, даже Папа Римский считает, что в украинском конфликте замешаны "имперские интересы" стран, и в обострении конфликта немаловажную роль сыграл “лай НАТО у дверей России”.