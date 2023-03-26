Sunday Times: Украинская армия ежедневно теряет в Артёмовске до 200 солдат Фото: Александр КОЦ

Киевский режим теряет в Артёмовске (украинское название - Бахмут) до 200 солдат каждый день. Ожесточённые бои практически сровняли город с землёй, а 90 % его жителей бежали. Об этом сообщает газета The Sunday Times.

По данным издания, бои за Артёмовск продолжаются уже десять месяцев, и положение украинской армии в городе с каждым днём становится всё хуже и хуже. Киев теряет огромное количество бойцов ежедневно, и такие внушительные потери рано или поздно могут вынудить президента Украины Владимира Зеленского отвести войска из города.

Также сообщается, что российские войска освободили уже 70% города. Все окрестности также находятся под контролем ВС РФ - прямым, либо артиллерийским. Также не в пользу Украины сыграла начавшаяся весна - грунтовые дороги уже долгое время оказались единственным способом подвозить резервы и боеприпасы, но сейчас они размываются, техника вязнет, и ВСУ получают подкрепления значительно медленнее.

Ранее KP.RU сообщал о том, что российские войска заняли завод АЗОМ в Артёмовске, тот самый, куда ранее приезжал Зеленский с репутационным визитом.