Российские силы взяли под контроль завод АЗОМ в Артемовске, куда приезжал Зеленский

Завод АЗОМ взят под контроль российскими силами после визита Зеленского Фото: REUTERS

Российские силы взяли под полный контроль территорию Артемовского завода обработки металлов (АЗОМ), куда ранее приезжал глава Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщает РИА Новости в воскресенье, 26 марта 2023 года.

Бойцы нашли второй проход в цеха предприятия, откуда военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) нападения не ждали.

"Скопление вэсэушников ожидало атаки с другой стороны, где мои ребята ранее пытались зайти в цех", - рассказал командир штурмового отряда.

В результате удалось уничтожить нескольких военных, в том числе офицера, а также взять в плен одного из противников.

Как ранее писал сайт KP.RU, врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что у ВСУ не осталось сил, достаточных для перехвата инициативы и начала контрнаступления. По его словам, за последнее время российские войска уничтожили значительное количество резервов ВСУ на территории ДНР.

Напомним, Денис Пушилин также выразил уверенность, что все города ДНР будут освобождены. Первыми кандидатами на освобождение чиновник назвал Угледар и Артемовск. В дальнейшем планируется отбить у ВСУ Константиновку, Дружковку, Краматорск и Славянск.