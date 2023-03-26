Два человека получили осколочные ранения при взрыве в Киреевске под Тулой Фото: Мария ЛЕНЦ

В воскресенье, 26 марта, в Киреевске (административный центр Киреевского района, Тульская область) раздался взрыв. Сообщается о двоих пострадавших - люди получили осколочные ранения. Об этом сообщает Единая дежурная диспетчерская служба МЧС.

Сообщается, что взрыв неизвестного происхождения был зафиксирован в 15:19 в Киреевске, на улице Дорожникив, 29. Пострадавшие – молодые люди 2006 и 2002 годов рождения. У обоих осколочные ранения, ими уже занимаются сотрудники скорой помощи.

Также в ЕДДС заявили, что состояние пострадавших не тяжёлое – госпитализация им пока не требуется. При этом не известно, что именно взорвалось, однако на месте происшествия присутствует воронка, по которой можно сказать, что взрыв был достаточно мощным.

Сообщается также, что частично повреждены три жилых дома.

На улице Дорожников уже находятся представители специальной комиссии, собранной по факту этого ЧП. Они проверят повреждения, которые были нанесены городу взрывом, убедятся в отсутствии других пострадавших и выяснят причину случившегося.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в начале марта в Тульской области произошёл другой взрыв, тогда обошлось без пострадавших. При обследовании места происшествия также была найдена воронка.