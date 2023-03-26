ООН отчиталась об итогах расследования случаев дискриминации и гонений УПЦ на Украине Фото: Алексей СТЕФАНОВ

26 марта в ООН был опубликован доклад Управления верховного комиссара организации по правам человека, посвящённый гонениям представителей Украинской православной церкви (УПЦ) режимом Владимира Зеленского. Об этом сообщили на сайте отдела внешних церковных связей Московского патриархата.

Согласно отчёту ООН, речь идёт о дискриминирующих УПЦ законопроектах на Украине (№ 8221, № 8262 и № 8371). Также в управлении по правам человека сообщили об обеспокоенности из-за так называемых «мер безопасности», применяемых украинскими силовиками в отношении представителей церкви.

Так, в ООН подтвердили факт проведения обысков в церквях, храмах, квартирах священнослужителей и в ином имуществе Украинской православной церкви в Киеве, Ровно, Житомире, Ивано-Франковске, Черновцах, Днепропетровской, Хмельницкой, Черкасской, Волынской, Херсонской, Тернопольской, Полтавской и Закарпатской областях.

При допросах священнослужителей применяли полиграф, было вынесено не менее трёх подозрений в якобы нарушении равноправия граждан по признакам вероисповедания, национальности, расы и другим. В ООН выразили обеспокоенность тем, что действия СБУ могут носить дискриминационный характер, и призвали Киев обеспечивать всем подозреваемым справедливое судебное разбирательство.

Ранее KP.RU сообщил о том, что украинские силовики обязали монахов Киево-Печерской лавры покинуть монастырь до 29 марта 2023 года.