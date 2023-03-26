Член Конгресса США Грин: Если доллар рухнет - это будет на совести американских авторов кризиса на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Действия США по разжиганию украинского конфликта приведут к краху американской экономики, и тогда последствия станут непоправимыми. Белый дом должен немедленно прекратить прокси-войну с Россией. С таким заявлением выступила член Конгресса США от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин, написав пост в социальных сетях.

Поводом для беспокойства конгрессвумен стал озвученный президентом России Владимиром Путиным план, согласно которому страна будет вести расчёты в юанях, а не в долларах. Союз РФ и Китая может крайне пагубно сказаться на доминировании доллара в мировой экономике.

«Если доллар рухнет, то жители США на себе прочувствуют небывалые финансовые трудности, а все из-за американских военных, авторов украинского кризиса», - пишет Грин.

Ранее KP.RU сообщил о том, что российский бизнесмен Олег Дерипаска оценил текущее состояние американской экономики как «очень проблемное». По его мнению, США могут и не справиться с теми проблемами, в которые сами себя загнали.