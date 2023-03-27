Star gazete: Польша присвоит себе часть украинских территорий после падения Киева Фото: REUTERS

Польша рассчитывает присвоить себе часть украинских территорий после того, как Киев утратит контроль над страной, об этом написала обозреватель Севиль Нуриева-Исмаилова в статье для турецкой газеты Star gazete.

«Польша намерена в случае развала Украины оторвать себе лакомый кусок. Как видно, судьба украинского народа никого не волнует!», - заявила обозреватель.

Автор отметила, что внутри Польши также назревает бунт, поскольку Варшава недовольна тем, что Москва все «никак не ослабнет».

«Европейские расчеты пока не оправдались. …Запад войдет в историю как проигравшая сторона в противостоянии с Россией», - подчеркнула она.

Как писал сайт KP.RU, 30 ноября 2022 года директор СВР России Сергей Нарышкин заявил, что власти Польши форсируют подготовку к захвату территорий Западной Украины.

Он отмечал, что поступающая информация свидетельствует о том, что Варшава форсирует подготовку к аннексии западноукраинских земель: территорий Львовской, Ивано-Франковской и большей части Тернопольской областей Украины.

20 января 2023 года обозреватель Niezale ny Dziennik Polityczny сообщила, что США могут разделить Украину и передать Польше несколько западных регионов этой страны взамен на финансовую помощь Варшавы режиму Зеленского.

23 января экс-министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявлял, что Варшава рассматривала вариант раздела Украины в начальной стадии специальной военной операции России.

«Я думаю, что имел место момент колебаний в первые десять дней конфликта, когда мы все не знали, как он пойдет, и, возможно, Украина рухнет», - сообщил он.