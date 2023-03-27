Полянский: Украинские националисты и наемники из США верят в возможность безнаказанно нарушать международное право

Полянский: Украинские националисты и наемниками из США верят в возможность безнаказанно нарушать международное право Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украинские националисты и наемники из США верят в свое право безнаказанно нарушать международное право, об этом написал в соцсети первый заместитель постпреда России ООН Дмитрий Полянский.

«New York Times заявляет, что некоторые американские наемники верят, что им «не стоит беспокоиться насчет международных правил ведения войны на Украине»,- заявил дипломат.

Он отметил, «добавьте к ним всех украинских националистов, которые делают то же самое, и вы поймете, откуда берется это бесчеловечное обращение с пленными».

Как писал сайт KP.RU, в январе 2023 года в очередной раз стали известны подробности издевательств над российским военными со стороны украинских боевиков.

25 января 2023 года Управление верховного комиссара ООН по правам человека заявило, что располагает информацией о предоставленном Россией видео пыток, которые практикуют украинские военнослужащие по отношению к пленным россиянам.

Пресс-секретарь напомнила, что в отчете УВКПЧ за первые шесть месяцев конфликта была информация о 50 случаях пыток или жестокого обращения с российскими пленными со стороны ВСУ.

25 марта газета The New York Times сообщила, что наемники из Соединенных Штатов на Украине конфликтуют между собой и занимаются мошенничеством.

Издание отмечало, что «многие наемники борются друг с другом, а некоторые занимались благотворительностью, при этом пытаясь нажиться» на боевых действиях.