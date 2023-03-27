В России разработан наземный дрон «Ежик» для борьбы с бронетехникой Фото: REUTERS

Исполнительный директор конструкторского бюро «Спектр Инжиниринг» Андрей Братеньков заявил о разработке наземного дрона «Ежик», который предназначен для уничтожения бронетехники.

«Создан наземный дрон «Ежик», который способен нести на себе полезную нагрузку до 5 килограммов. Дальность его работы составляет до 5 километров. Платформа способна сохранять подвижность, как бы ее ни переворачивали», - приводит ТАСС слова директора конструкторского бюро.

Братеньков также сообщил, что новый дрон можно будет использовать для уничтожения противника, который укрывается в окопах, поскольку туба он сможет доставить мину. Кроме того, колесный дрон, как отметил директор бюро, «Ежик» станет оптимальным решением с точки зрения стоимости процесса, а также живучести.

Напомним, в феврале этого года появилось сообщение о том, что в России разработан дальний транспортный беспилотник самолетного типа ТрАМП (транспортная авиационная многофункциональная платформа), способный перебрасывать до 250 килограммов груза на расстояние более 600 километров.