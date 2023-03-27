Генерал США Милли заявил о подготовке администрации Байдена к войне с Китаем Фото: REUTERS

Об этом сообщил генерал армии США, председатель объединенного комитета начальников штабов Пентагона Марк Милли заявил, что военный бюджет Соединенных Штатов может значительно вырасти, поскольку администрация американского президента намерена направить рекордную сумму для подготовки к масштабному противостоянию с Китаем.

«Этот бюджет ориентирован на стратегию и серьезность нашей стратегической конкуренции с КНР», - приводит World Socialist Web Site слова генерала США, который отмтеил, что Пекин является долгосрочным геостратегическим вызовом безопасности для Вашингтона.

Напомним, на прошлой неделе, 22 марта, госсекретарь США Энтони Блинкен назвал Москву и Пекин «стратегическими конкурентами» Вашингтона, а Китай назвал долгосрочным вызовом, призвав также Сенат учитывать данные условия при формировании бюджета.