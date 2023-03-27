Россия резко нарастила поставки рыбы в Европу в 2022 году Фото: REUTERS

Россия резко нарастила поставки рыбы в европейские страны, несмотря на украинский кризис и введенные на фоне проведения специальной военной операции санкции. Об этом пишет газета Daily Express.

Согласно торговым показателям, страны – члены Европейского союза приобретают у рыбопромышленников из России почти на одну пятую часть больше товара, чем до начала спецоперации.

Отмечается, что в прошлом году поставки рыбы в европейские страны увеличились на 18,7%, составив таким образом 198,8 тысячи тонн. Стоимость экспорта выросла примерно до 1 млрд евро, увеличившись на 57,6%.

Издание также уточняет, что импорт белой рыбы из России не попал под санкционные ограничения Великобритании, а некоторым российским судам было разрешено осуществлять вылов в британских территориальных водах.

Напомним, ранее сообщалось, что товарооборот между Россией и Евросоюзом по итогам прошлого года достиг максимума за восемь лет. При этом отмечалось увеличение импорта и снижение экспорта товаров.