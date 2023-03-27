ВСУ обстреляли химзавод в Горловке, повредив один из цехов Фото: Telegram

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на понедельник, 27 марта, обстреляли Химический завод «Стирол», расположенный в Горловке в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщил мэр города Иван Приходько, уточнив, что в результате обстрелов был значительно поврежден цех по производству азотной кислоты.

«Украинские неонацисты ночью подвергли обстрелу государственное унитарное предприятие "Стирол" (Калининский район Горловки), в результате чего сильно поврежден цех по производству азотной кислоты, частично разрушена факельная труба», - сообщил градоначальник в своем Telegram-канале, опубликовав фото завода.

Приходько также сообщил, что прямым попаданием украинского снаряда в кровлю завода было повреждено административное здание цеха электроснабжения.

Напомним, ранее в результате ночного обстрела украинскими войсками в Горловке было повреждено здание больницы, а также пострадали котельная, и жилой дом, где, как сообщил тогда мэр города, был «перебит газопровод».