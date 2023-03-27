«РВ»: ВСУ готовятся к потере Авдеевки, выключая в городе мобильную связь

Украинские войска вывозят из города коммунальные службы, призывая население эвакуироваться Фото: REUTERS

Украинские войска ведут подготовку к потере Авдеевки и отключают мобильную связь для того, чтобы помешать сторонникам России информировать российскую армию о передвижениях и позициях Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Кроме того, сообщается, что украинские войска вывозят из Авдеевки коммунальные службы и рекомендуют населению города эвакуироваться. «Военкоры РВ» также заявляют, что на данный момент российская армия ведет наступательную операцию на авдеевском направлении.

Напомним, на прошлой неделе, 20 марта, советник временно исполняющего обязанности (врио) главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин сообщил об отбитых контратаках украинских войск около населенных пунктов Опытное и Водяное, которые расположены под Авдеевкой.