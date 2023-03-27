В МИД России заявили, что страна останется в ВТО, несмотря на попытки выдавливания Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия останется членом Всемирной торговой организации (ВТО), даже несмотря на все попытки выдавить ее из блока. Такое заявление сделал глава департамента экономического сотрудничества Министерства иностранных дел РФ Дмитрий Биричевский, отметив, что членство в ВТО позволяет Москве создавать новые экономические связи с развивающимися странами.

«Рассматриваем все варианты нашего участия в многосторонней торговле, анализируя баланс выгод и издержек полноправного членства в ВТО. При этом исходим из того, что имеются основания оставаться в организации в качестве полноправного ее члена», - сказал дипломат в беседе с РИА Новости

Биричевский уточнил, что в первую очередь в данном случае речь идет об экономических и торговых связях Москвы со странами Ближнего Востока, Азии, а также Африки и Латинской Америки. По его словам, России нельзя отказываться от членства во Всемирной торговой организации, поскольку подобный шаг мог бы доказать эффективность санкционных ограничений западных стран.

Напомним, ранее Министерство иностранных дел РФ назвало выход России из ВТО подарком для российских недругов.