Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика27 марта 2023 7:17

В Минобороны Украины призвали журналистов не поднимать тему контрнаступления ВСУ

Замглавы ведомства назвала данную информацию оружием, которое будет использоваться в ходе боевых действий
Елизавета КУЗНЕЦОВА
В Минобороны Украины призвали журналистов не поднимать тему контрнаступления ВСУ

В Минобороны Украины призвали журналистов не поднимать тему контрнаступления ВСУ

Фото: REUTERS

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр обратилась к журналистам с призывом не поднимать тему о контрнаступлении украинских войск, напомнив также о том, кто имеет право обнародовать данные о военных планах армии.

«Стратегические военные планы и замыслы имеют право обнародовать три человека в этом государстве - Верховный Главнокомандующий (Президент), Министр обороны, Главнокомандующий», - написала замглавы украинского военного ведомства в своем Telegram-канале.

Маляр призвала сотрудников СМИ не задавать специалистам какие-либо вопросы, связанные с контрнаступление, а также не писать на данную тему в социальных сетях, отметив, что эта информация является оружием, которая будет использоваться в ходе боевых действий.

Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский сказал о том, что его страна не способна начать контрнаступление без дополнительных поставок вооружения, назвав неблагоприятной для ВСУ ситуацию на востоке, а также заявив, что Киев «не может ждать» поставок, поскольку оружие нужно как можно скорее.