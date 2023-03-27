В Минобороны Украины призвали журналистов не поднимать тему контрнаступления ВСУ Фото: REUTERS

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр обратилась к журналистам с призывом не поднимать тему о контрнаступлении украинских войск, напомнив также о том, кто имеет право обнародовать данные о военных планах армии.

«Стратегические военные планы и замыслы имеют право обнародовать три человека в этом государстве - Верховный Главнокомандующий (Президент), Министр обороны, Главнокомандующий», - написала замглавы украинского военного ведомства в своем Telegram-канале.

Маляр призвала сотрудников СМИ не задавать специалистам какие-либо вопросы, связанные с контрнаступление, а также не писать на данную тему в социальных сетях, отметив, что эта информация является оружием, которая будет использоваться в ходе боевых действий.

Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский сказал о том, что его страна не способна начать контрнаступление без дополнительных поставок вооружения, назвав неблагоприятной для ВСУ ситуацию на востоке, а также заявив, что Киев «не может ждать» поставок, поскольку оружие нужно как можно скорее.