Зеленский заявил, что Украина не может начать контрнаступление из-за нехватки вооружений

Зеленский рассказал, почему Украина не может начать контрнаступление. Фото: REUTERS

Украина не может начать контрнаступление без дополнительных поставок западного вооружения. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский в интервью японской газете «Иомиури». Зеленский дал интервью в поезде по пути из Херсона в Киев.

«Мы пока не можем начать. Мы не можем без танков, артиллерии и HIMARS посылать наших бравых солдат на передовую», - сказал Зеленский, назвав неблагоприятной ситуацию на востоке Украины для ВСУ. Также украинский лидер напомнил, что Киев «не может ждать» поставок вооружений от Запада, отметив, что оружие нужно Украине как можно скорее.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский потребовал немедленных поставок Украине оружия, выступая в четверг 23 марта на саммите ЕС. Украинский лидер сделал это в очень резкой и эмоциональной форме, рассказала журналистка Анна ван Денски, которая представляет издание Europe Diplomatic.

Также сообщалось, что Владимир Зеленский пожаловался на отсутствие новых решений по поддержке Украины. Украинский президент недоволен промедлениями в поставках дальнобойных ракет и введении новых антироссийских санкций.

Тем временем врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что Запад подталкивает Украину к началу контрнаступления.