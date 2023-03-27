Патрушев заявил, что США сами себя назначили главным диктатором мира Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Николай Патрушев в интервью «Российской газете» заявил, что Соединенные Штаты, которые на словах ратуют за свободу слова, на деле попирают суверенитет других государств, назначив себя главным диктатором мира.

«Лицемерно рассуждая о свободе выбора, США, которые сами себя назначили главным диктатором мира, на самом деле будут просто издеваться над странами, где суверенитет и народовластие ими же попраны», - заявил секретарь СБ России, комментируя таким образом «Саммит за демократию», который пройдет на этой неделе.

Патрушев также заявил, что предстоящий «Саммит за демократию» будут проводить «в рамках фактически стартовавшей президентской гонки США». Как он заявил, это мероприятие будет еще одним «собранием в пользу мироустройства», в котором Соединенные Штаты намерены «вечно играть центральную роль, а инакомыслящим ожидаемо приклеят ярлык "недемократических государств"».

Напомним, ранее Патрушев, комментируя непризнание итогов референдумов в Донбассе, в Запорожской и Херсонской областях, заявил, что западные страны забыли, что такое настоящая демократия.