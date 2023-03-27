В МИД Польши заявили об отказе отдавать Украине все свои истребители МиГ-29 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Варшава не отдаст Киеву все имеющиеся в ее распоряжении истребители МиГ-29. Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский

«Эта процедура проходит в тайне для того, чтобы она прошла эффективно. Думаю, что мы не будем отдавать все. Точно не в одном транспорте», - сказал замглавы внешнеполитического ведомства в эфире радиостанции RMF FM.

Замминистра также уточнил, что на данный момент Министерство обороны Польши «предпочитает держать это дело в секрете», поэтому другой информации нет.

Как сообщается, согласно последним данным, на вооружении Военно-воздушных сил (ВВС) США Польши находятся 22 истребителя МиГ-29А, а также шесть самолетов МиГ-29УБ.

Напомним, на прошлой неделе, 23 марта, министр обороны Словакии Ярослав Надь сообщил, что республика передала Украине первые четыре истребителя МиГ-29.