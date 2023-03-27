Патрушев назвал страны НАТО стороной конфликта на Украине

Николай Патрушев Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Страны НАТО являются стороной конфликта на Украине, так как поставляет Киеву вооружение, снабжает разведданными и оказывает помощь в обучении военных. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в беседе с "Российской газетой".

"Направляют украинским войскам вооружение и боеприпасы, обеспечивают их разведданными, в том числе с помощью спутниковой группировки и значительного числа беспилотных летательных аппаратов", - подчеркнул Патрушев.

По его словам, Североатлантический альянс также обучает военных Вооруженных сил Украины (ВСУ), а наемники из стран военного блока участвуют в боевых действиях против российских военнослужащих.

В заключение секретарь Совбеза РФ привел еще один довод: военный блок не скрывает стремления нанести поражение России на поле боя, стремясь максимально продлить период конфликта и причинить наибольший ущерб стране для ее "расчленения".

Как ранее писал сайт KP.RU, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев озвучил грань, при переходе которой страны НАТО будут официально считаться стороной военного конфликта на Украине. Первый шаг к этому, по мнению Медведева, Запад сделал, когда признал, что НАТО обучает украинских националистов.

Как отмечает Медведев, ещё с 20 века установилось общепринятое понятие - страну можно считать участником военных действий, если она занимается не только поставкой военной технике стороне конфликта, но и обучает личный состав обращению с ней. Заявляя это, зампред ссылается на Пакт Бриана-Келога, и Будапештскую резолюцию к нему.

Медведев указывает на то, что это уже происходит - НАТО обучает бойцов ВСУ обращению, например, с танками Leopard 2. В случае же, если альянс начнёт поставлять Киеву самолёты, и пришлёт собственных специалистов для обслуживания всей этой техники, это будет рассматриваться как прямое вступление НАТО в конфликт.