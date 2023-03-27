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НовостиВ мире27 марта 2023 9:03

Контрразведка Польши обвинила иностранца в шпионаже в пользу России

Иностранный гражданин был задержан в Гданьске
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Контрразведка Польши обвинила иностранца в шпионаже в пользу России

Контрразведка Польши обвинила иностранца в шпионаже в пользу России

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Служба военной контрразведки Польши задержала в Гданьске иностранного гражданина, которому предъявили обвинения в шпионаже в пользу России. Задержанному грозит десять лет тюремного заключения. Об этом сообщает Польское телевидение.

Отмечается, что иностранец прибывал в Польше с января 2023 года, а задержали его в минувший вторник, 21 марта. Военная контрзаведка обвиняет его в сборе данных о критически важной инфраструктуре в Поморском, а также Куявско-Поморском воеводстве на севере республики. Суд постановил отправить мужчину под временный арест на три месяца.

«Прокурор предъявил задержанному обвинения в ведении шпионской деятельности в пользу российской разведки», - сказал пресс-секретарь прокуратуры в Гданьске Гражина Ваврынюк, указав на то, что в ходе допроса подозреваемый признался в шпионаже, передав детали.

Напомним, в конце февраля 2023 года прокуратура Польши предъявила обвинение в шпионаже постоянно проживающему в стране россиянину. Его обвинили в попытки установить контакты с польскими военными.