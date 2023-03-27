Из-за аварии в столице Приморья шестилетняя девочка получила травму головы

Два человека получили травмы головы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В минувшее воскресенье, 26 марта, во Владивостоке произошло ДТП, из-за которого пострадали два человека, среди них – шестилетняя девочка. Случилась авария на улице Крыгина, сообщает vostokmedia.com.

Впервые о произошедшем стало известно благодаря социальным сетям. По словам очевидцев, в районе дома на Крыгина, 19, столкнулись два автомобиля. На месте выехали сотрудники ГИБДД. В пресс-службе УМВД по Приморском краю озвучили подробности аварии.

Оказалось, что 43-летний водитель Honda Insight ехал со стороны Причальной в направлении Казанской. Однако он не проследил за движением автомобиля и врезался в полуприцеп.

Передняя часть машины получила серьезные повреждения. Из-за аварии пострадал не только автомобиль, но и сам водитель, а также шестилетняя пассажирка – оба получили травмы головы.

На место аварии приехали не только сотрудники ГИБДД, но и скорая помощь. Стаж вождения мужчины – 21 год, ранее его уже привлекали к административной ответственности за нарушение ПДД.