Лувр приостановил работу из-за забастовки сотрудников против пенсионной реформы Фото: REUTERS

Сотрудники Лувра проводят в понедельник, 27 марта, начали забастовку, требуя отмены пенсионной реформы. Об этом заявили представители крупнейшего французского профсоюза Всеобщей конфедерации труда.

В заявлении говорится о том, что по инициативе профсоюза музейных работников Лувр закрыт с 09:00 по парижскому времени (10:00 мск). Уточняется, что в данной забастовке принимают участие сразу несколько профсоюзов работников сферы культуры, а также сами работники Лувра.

«Эта акция проводится в рамках продолжающейся мобилизации работников культуры против пенсионной реформы», - заявляют организаторы, которые растянули рядом с музеем плакаты с надписью «Музеи выступают против пенсионной реформы», а также «Работать меньше, чтобы жить дольше».

Напомним, в минувший четверг, 23 февраля, во время манифестации профсоюзов участники акции подожгли дверь в здание мэрии Бордо.