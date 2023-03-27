На сайте Зеленского появилась петиция с требованием запретить TikTok из-за пропаганды Фото: REUTERS

На сайте офиса украинского президента была опубликована петиция с призывом ввести временный запрет на использование приложения TikTok на территории Украины. Как заявляет автор петиции, во время боевых действий через приложение поступает «много пропаганды».

«Так как сейчас много пропаганды идет через видео с Tik-Tok, предлагаю закрыть его полностью хотя бы на период конфликта на Украине», — сказано в петиции.

Документ опубликовали на сайте президента Украины Владимира Зеленского в минувшую пятницу, 24 марта. К понедельнику, 27 марта, петиция набрала свыше трех тысяч голосов из необходимых 25 тысяч. На сбор подписей отведено 90 дней.

Напомним, пару дней назад поступила другая жалоба на TikTok. Норвежский производитель боеприпасов Nammo заявил о нехватке электричества из-за дата-центра TikTok, а представители компании сообщили, вся страна может «стать посмешищем» в НАТО.