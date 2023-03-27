"Ъ": в Минпромторге России предложили ФАС проверить работу маркетплейсов

В России предложили возобновить проверки маркетплейсов со стороны ФАС. Фото: Александр Щербак/ТАСС

В Минпромторге России выступили с инициативой вывести маркетплейсы из-под ограничения, предусматривающего запрет проведения проверок со стороны федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ. Об этом сообщает издание "Коммерсант" со ссылкой на письмо члена комиссии по созданию условий саморегулирования в электронной торговле Алексея Кожевникова.

В нем уточняется, что торговые онлайн-площадки "злоупотребляют свободой", в связи с чем и появилась необходимость возобновления проверок ФАС.

В антимонопольной службе уточнили, что пока не получали соответствующего обращения, но готовы рассмотреть данную инициативу.

В Минцифры же выступили против снятия льготы на проверки с маркетплейсов, так как это IT-компании, к которым применяются различные меры поддержки со стороны государства. По оценке ведомства, вопросы по работе участников рынка "успешно решаются саморегулированием".

Как ранее писал сайт KP.RU, сотрудники пунктов выдачи заказов (ПВЗ) Wildberries заявили, что решили устроить забастовку из-за новой системы штрафов, которая предусматривает удержание до 100% платы за бракованный товар.

Один из менеджеров заявил, что теперь "вся зарплата сотрудника может быть списана за долги, именно это и стало последней каплей". По его словам, у него самого за полгода набралось долгов на 350 тысяч рублей. Еще одна сотрудница ПВЗ, Ольга, которая также принимает участие в забастовке, назвала свою работу рабским трудом.