Лавров заявил, что Китай и Индия не будут помогать Западу сохранять гегемонию в мире Фото: REUTERS

Китай, Индия и ряд других стран Евразийского континента, Ближнего Востока, Азиатско-Тихоокеанского региона, а также Африки и Латинской Америки не собираются помогать западным странам удерживать гегемонию на мировой арене. Такое заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в понедельник, 27 марта.

Глава МИД РФ заявил, что современный мир многополярен и «мало кто хочет в нынешних условиях таскать каштаны из огня для бывших метрополий», жертвуя таким образом своими национальными интересами.

Министр назвал закономерным, что около три четверти стран мира не присоединились к антироссийским санкционным ограничения, указав на то, что эти государства заняли сбалансированную и взвешенную позицию.

Кроме того, по его словам, во всех странах мира у Москвы остается немало друзей, «несмотря на грязную кампанию по отмене всего, что связано с Россией».

Как писал сайт KP.RU, Лавров также заявил о провале попыток западных стран изолировать Россию, несмотря на «титанические усилия».