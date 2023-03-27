Лавров заявил о провале попыток Запада изолировать Россию, несмотря на титанические усилия

Лавров ответил безуспешность попыток Запада изолировать Россию Фото: ТАСС

Глава МИД России Сергей Лавров на заседании Попечительского совета Фонда поддержки публичной дипломатии им. Горчакова отметил, что усилия Запада по изоляции России провалились, несмотря на титанические усилия.

“Несмотря на титанические усилия наших недругов, их попытки изолировать Россию на международной арене провалились. Это признают, хотя и сквозь зубы, сами представители правящих кругов недружественных стран” – заявил министр, подчеркнув многополярность современного мира, в котором почти нет желающих "таскать каштаны из огня" для бывших метрополий, принося в жертву собственные национальные интересы.

“Поэтому вполне закономерно, что около трех четвертей государств мира не присоединились к антироссийским санкциям” – заключил Лавров. Также он отметил, что эти страны занимают взвешенную позицию по вопросу украинского кризиса, несмотря на шантаж и угрозы Запада. Лавров считает, что этому способствует уверенность этих стран в России как в надежном и предсказуемом партнере, уважающем принципы равноправия и учитывающем взаимные интересы.

Напомним, президент России Владимир Путин в своем выступлении на Восточном экономическом форуме в 2022 году заявил, что Запад никогда не сможет добиться полной и тотальной изоляции России. Сделать это, по мнению российского лидера, просто невозможно. Издание The Washington Post также недавно отметило, что попытки западных стран изолировать Москву во многом потерпели крах.