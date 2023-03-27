Несколько протестующих прорвались в здание парламента Израиля в Иерусалиме Фото: EAST NEWS

Перед зданием Кнессета, парламента Израиля в Иерусалиме, проходит массовая акция протеста. Люди выступают против премьер-министра Беньямина Нетаньяху. Несколько человек сумели прорваться в здание парламента, о чём сообщает местное телевидение, 12-ый канал.

Известно, что небольшое число демонстрантов проникли в Кнессет. На одном из них надета футболка с оппозиционными лозунгами. Протестующие успели пройти несколько коридоров, но затем их задержала охрана и вывела из здания.

Напомним, прямо сейчас в Иерусалиме разворачивается протест. Люди требуют отставки премьер-министра Нетаньяху, и крайне недовольны его решениями. Например, последней каплей перед выходом людей на улицы, стала реформа судебной системы. По данным организаторов протестов - по всей стране на митинги собралось около 630 тыс. человек.

Ранее KP.RU сообщал о том, что тысячи, протестующих в Иерусалиме, смогли прорвать кордоны полиции, которыми оцепили резиденцию Нетаньяху.