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НовостиПолитика27 марта 2023 13:10

Мишустин назвал создание Союзного государства России и Белоруссии оправданным и правильным решением

Глава правительства отметил положительную тенденцию взаимной торговли
Сергей ЧИКОВ
Мишустин назвал оправданным создание Союзного государства

Мишустин назвал оправданным создание Союзного государства

Фото: REUTERS

Премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании Совета министров Союзного государства назвал “оправданным и правильным” решение о создании Союзного государства России и Белоруссии. Он отметил, что вместе страны сильнее и способны сообща справиться с самыми сложными вызовами.

"Сегодня можно с уверенностью сказать, что решение о его формировании – было правильным и себя оправдало" – заявил российский премьер, ответив отличные показатели экономического сотрудничества Москвы и Минска, несмотря на нестабильность глобальных рынков и санкционное давление Запада.

"После существенного роста в 2021 году на тридцать пять процентов – взаимная торговля увеличилась еще на двенадцать процентов. И достигла рекордного уровня – 45 миллиардов долларов. И сейчас сохраняется положительная тенденция" – отметил глава правительства РФ.

Также Мишустин напомнил, что Договор о создании Сообщества России и Белоруссии был подписан 2 апреля более четверти века назад и помог началу интеграции в Союзном государстве.

Напомним, президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко подписали декрет о Союзном государстве 4 ноября 2021 года. Сайт KP.RU рассказывал, что у Москвы и Минска будет общего в результате подписания 28 интеграционных программ.