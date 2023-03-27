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НовостиОбщество27 марта 2023 13:15

Впервые опубликованы кадры с места авиакатастрофы, в которой погиб Юрий Гагарин

Снимки с места крушения УТИ МиГ-15 опубликованы российским архивом НТД
Сергей КУДРИН
Впервые опубликованы кадры с места авиакатастрофы, в которой погиб Юрий Гагарин, фото: РГАНТД

Впервые опубликованы кадры с места авиакатастрофы, в которой погиб Юрий Гагарин, фото: РГАНТД

Гибель знаменитого советского космонавта и лётчика Юрия Гагарина, ушедшего из жизни во время авиакатастрофы во Владимирской области, до сих пор окутана тайнами и домыслами. Однако Российский государственный архив научно-технической документации приоткрывает эту завесу, впервые публикуя кадры с места трагедии.

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