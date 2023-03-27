Госдума рассмотрит возможность отказывать в предоставлении гражданства из-за фиктивных браков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В России могут начать отзывать выданное ранее гражданство, если вскроется, что для его получения были использованы ложные сведения или документы. Соответствующий законопроект внесли в Госдуму депутаты Калужской области. Соответствующий документ опубликован в базе данных ГД.

Предполагается, что в случае получения гражданства Российской Федерации обманным путём, можно будет лишать его, если удастся доказать факт обмана. Если законопроект будет принят, то иностранцы больше не смогут получать гражданство в России путём заключения, например, фиктивных браков.

Также появится возможность лишать гражданства тех лиц, которые подделали результаты тестирования на знание русского языка, истории России, основ российского законодательства и других. Это касается любых документов, на основании которых можно получить гражданство РФ.

Ранее KP.RU сообщил о том, что в Госдуму внесли поправки к закону о государственной тайне и правилах выезда за границу.