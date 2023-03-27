Российские войска взяли в плен шестерых бойцов ВСУ под Артемовском

Российские войска взяли в плен шестерых бойцов ВСУ под Артёмовском Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российские войска взяли в плен шестерых украинских солдат под Артёмовском. Пленённые украинцы принадлежат к 110-ой отдельной бригаде территориальной обороны ВСУ. Об этом пишет ТАСС, со ссылкой на силовые ведомства Донецкой Народной Республики.

Источники агентства уточнили, что все шесть бойцов ВСУ сложили оружие добровольно, после чего сдались в плен российским войскам. Всего, по данным из ДНР, за последние две недели были взяты в плен около 70 украинских военнослужащих. Среди них, в основном, бойцы с авдеевского, угледарского и донецкого направлений.

Ранее KP.RU сообщил о беседе с одним из пленных украинских военнослужащих, который рассказал о текущем положении дел в рядах ВСУ. По его словам, сейчас в украинской армии служит большое количество наркозависимых, а также очень много заключённых, которых выпустили из тюрем ради того, чтобы отправить на фронт.