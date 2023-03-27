Арестович: Наступление обернется для ВСУ морем крови, если Запад не поставит дальнобойные ракеты, фото: соцсети

Если украинские войска решат пойти в контрнаступление - оно обернётся для них морем крови. Потери будут огромны, если только Запад не пришлёт Киеву ракеты высокой дальности. Об этом заявил бывший советник президента Украины Владимира Зеленского, Алексей Арестович.

По словам экс-советника, западные страны должны как можно скорее прислать Украине дальнобойные ракеты, иначе контрнаступление ВСУ захлебнётся. Однако он же отметил, что решение о поставках таких ракет Запад принимать не станет, как минимум, до лета 2023 года. Само же наступление украинских военных планировалось на весну.

Ранее KP.RU сообщил о том, что американский военный аналитик Шон Белл предрёк поражение ВСУ в их попытке контрнаступления. По словам эксперта, без должных поставок с Запада украинцам не на что надеяться. А оружия Киеву отправляют всё меньше, и всё менее технологичное.