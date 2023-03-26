“Быстро выдохнутся”. Военный аналитик Белл предрек Киеву поражение в запланированном контрнаступлении

Украинская армия может быстро выдохнуться во время контрнаступления весной 2023 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американский военный аналитик Шон Белл в интервью изданию Sky News заявил, что запланированное на весну 2023 года контрнаступление украинской армии приведет к скорому завершению спецоперации России. Белл считает, что в ходе наступления бойцы ВСУ быстро выдохнутся, что на фоне недостаточных поставок Западного вооружения приведет к поражению Киева.

Он отметил, что уже видны признаки ограниченности поставок “умного вооружения”, что может значить даже то, что возможности Запада в поддержке Украины подходят к концу. “Западная военная поддержка хрупка” – заявил эксперт.

Напомним, на нехватку вооружений даже для начала контрнаступления недавно заявлял президент Украины Зеленский. Западные аналитики отмечают общее ухудшение качества украинской армии и сомневаются в возможностях Киева провести контрнаступление весной 2023 года.

Военный корреспондент “Комсомольской правды” Александр Коц недавно рассмотрел все возможные сценарии этого наступления, и отметил не только готовность российских военных к пресечению атак ВСУ, но и высокий боевой дух и “боевой азарт” бойцов ВС РФ.