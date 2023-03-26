Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика26 марта 2023 9:01

“Быстро выдохнутся”. Военный аналитик Белл предрек Киеву поражение в запланированном контрнаступлении

Sky news: предстоящее наступление ВСУ может стать последней главой конфликта на Украине
Сергей ЧИКОВ
Украинская армия может быстро выдохнуться во время контрнаступления весной 2023 года

Украинская армия может быстро выдохнуться во время контрнаступления весной 2023 года

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американский военный аналитик Шон Белл в интервью изданию Sky News заявил, что запланированное на весну 2023 года контрнаступление украинской армии приведет к скорому завершению спецоперации России. Белл считает, что в ходе наступления бойцы ВСУ быстро выдохнутся, что на фоне недостаточных поставок Западного вооружения приведет к поражению Киева.

Он отметил, что уже видны признаки ограниченности поставок “умного вооружения”, что может значить даже то, что возможности Запада в поддержке Украины подходят к концу. “Западная военная поддержка хрупка” – заявил эксперт.

Напомним, на нехватку вооружений даже для начала контрнаступления недавно заявлял президент Украины Зеленский. Западные аналитики отмечают общее ухудшение качества украинской армии и сомневаются в возможностях Киева провести контрнаступление весной 2023 года.

Военный корреспондент “Комсомольской правды” Александр Коц недавно рассмотрел все возможные сценарии этого наступления, и отметил не только готовность российских военных к пресечению атак ВСУ, но и высокий боевой дух и “боевой азарт” бойцов ВС РФ.