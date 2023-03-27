Умер Михаил Чигарев, актёр из фильма «Свой среди чужих, чужой среди своих», фото: kino-teatr.ru

Умер актёр театра и кино Михаил Михайлович Чигарев. Многим российским и советским гражданам он известен по фильму «Свой среди чужих, чужой среди своих». Об этом сообщает Союз кинематографистов России.

Сообщается, что Михаил Михайлович ушёл из жизни на 79-ом году жизни, после долгой и тяжёлой болезни. Прощание, так же как и похороны, назначены на 28 марта 2023 года, и пройдут в Переславле-Залесском.

Чигарев был востребованным и талантливым артистом, снимался в фильмах именитых режиссёров, таких как Никита Михалков, Александр Прошкин, Андрей Малюков и Григорий Кохан.

Российскому зрителю он известен по ролям в фильмах «Город принял», «В зоне особого внимания», «Раба любви», «Свой среди чужих, чужой среди своих», «Лето рядового Дедова», а также в сериалах «Михайло Ломоносов» и «Ранетки». Всего в фильмографии Михаила Михайловича более 80 сыгранных ролей.

Ранее KP.RU сообщил о том, что в возрасте 101 года скончался заслуженный артист РСФСР, бывший директор Театра на Таганке Николай Дупак.