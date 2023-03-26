Умер Николай Дупак, заслуженный артист РСФСР и бывший директор Театра на Таганке

Николай Дупак. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Умер Николай Дупак, актер театра и кино, режиссер, Заслуженный артист РСФСР, бывший директор Театра на Таганке и Театра на Малой Бронной. Ему был 101 год. Об этом сообщает ТАСС в воскресенье, 26 марта 2023 года.

В сообщении отмечается, что церемония прощания состоится в Театре на Таганке, в котором Николай Дупак проработал актером и директором свыше 23 лет. Причина смерти не уточняется.

Николай Дупак поступил в театральное училище в 1937 году, а уже в 1941-м был приглашен на главную роль в фильме "Тарас Бульба". Однако снять картину не успели – началась Великая Отечественная война. Затем артист вступил в народное ополчение и воевал с 1941 по 1943 годы, пока не получил серьезное ранение, из-за которого ему назначили инвалидность.

После окончания войны Николай Дупак сначала был актером в Театре имени Станиславского и в Театре на Таганке, а с 1964-го уже занимал руководящие роли в театрах на Таганке и на Малой Бронной и Культурном центре на Таганке.

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