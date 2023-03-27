Ушедшие из России иностранные компании заплатят обязательный сбор с продажи активов Фото: Мария ЛЕНЦ

Иностранные компании из недружественных России стран, которые решили покинуть российский рынок по указу своих правительств, будут обязаны заплатить обязательный сбор в размере 5-10 % от стоимости проданных активов в стране. Об этом пишет пресс-служба Министерства финансов России.

Согласно протоколу заседания комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России, недружественные нерезиденты, которые решают продать свои активы в РФ, обязаны внести добровольный взнос в бюджет страны, в размере не менее 10 % от их рыночной стоимости. Это актуально лишь в случае, если продажа идёт по скидке до 90 %.

В случае же, если никакого дисконта нет, взнос должен составлять не менее 5 % от рыночной стоимости продаваемых активов компании.

Ранее KP.RU сообщил о том, что президент России Владимир Путин назвал уход иностранных компаний из страны временем возможностей для отечественного бизнеса.